Bari celebra Francesco Attolico: un murale dedicato al simbolo della pallanuoto

L'opera di street art, realizzata in via Duca degli Abruzzi dal pittore Silvio Paradiso, nasce dall'idea dell'associazione Retake Bari. Sarà inaugurata il prossimo 12 febbraio

Un murale, in via Duca degli Abruzzi, dedicato ad uno dei simboli dello sport barese, un campione olimpico conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. È stato ultimata oggi, con le colorazioni della cornice, l'opera di street art realizzata dal pittore barese Silvio Paradiso. Il progetto è sostenuto dall'associazione no profit 'Retake Bari',

"Il murale sarà inaugurato ufficialmente il prossimo 12 febbraio - racconta a BariToday il presidente di Retake Bari, Fabrizio Milone - ma oggi l'artista Silvio Paradiso ha completato il suo lavoro. È la prima volta che collaboriamo con lui, ha una grande esperienza nel campo della pittura tradizionale ed è, inoltre, un grande 'Madonnaro': realizza straordinarie raffigurazioni sacre. La sua arte pittorica gioca molto su luci ed ombre: queste peculiarità si notano bene nel murale dedicato a Francesco Attolico perché l'immagine non è statica, offre l'impressione ottica e la sensazione del movimento. È un'opera straordinaria".

L'omaggio dell'artista barese è stato realizzato grazie alla raccolta fondi sostenuta da Retake Bari: "L'idea della dedica al pallanuotista Francesco Attolico è nata già la scorsa estate - precisa il presidente di Retake Bari, Fabrizio Milone - Volevamo ricordare lo storico trionfo della nazionale italiana di pallanuoto ottenuto alle Olimpiadi del 1992 a Barcellona, quando il 'settebello' azzurro sconfisse la forte Spagna, favorita nei pronostici. Nello stadio del nuoto di Barcellona è stata affissa addirittura una targa per ricordare quella epica sfida. il barese Francesco Attolico era il portiere della squadra azzurra, fu uno splendido protagonista di quei momenti storici".

L'opera, ispirata alla grande carriera di Attolico, è dedicata anche a tutti coloro che amano e sostengono a Bari la pallanuoto: "Questo sport sta vivendo momenti difficili in città - spiega Fabrizio Milone - a causa della mancanza di strutture e piscine. Il murale vuole simboleggiare anche un momento di rinascita per la pallanuoto barese".