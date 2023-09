Giornata della Cultura a Valenzano, nel parco Carducci un murale dedicato a Piero e Alberto Angela

Passato, presente e futuro della divulgazione scientifica in un murales che ne raffigura i massimi protagonisti italiani, Piero e Alberto Angela. L’opera, realizzata a Valenzano, in provincia di Bari, su una superficie ad arco di 'Parco Carducci', è il valore aggiunto della sesta edizione della Giornata della Cultura, in programma domani, domenica 3 settembre 2023, nell’anfiteatro dello stesso parco, dalle 18 alle 23.

L'evento ideato e organizzato dall’associazione 'Lucidafollia', laboratorio di cittadinanza attiva nato nel 2017, composto da giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, principalmente studenti universitari, ma anche dottorandi e giovani ricercatori che, all’interno dell’associazione, realizzano iniziative per i cittadini in tema di cultura, ambiente e solidarietà.

Questa sesta edizione dal titolo 'CoScienza, la Scienza al servizio della Comunità' è dedicata alla divulgazione scientifica. Dopo l’inaugurazione del Murales con l’intervento dell’autrice, l’artista Daniela Sersale, e del sindaco di Valenzano Giampaolo Romanazzi, andranno in scena talk e laboratori con i protagonisti della divulgazione in ambito sia scientifico che umanistico.

"La divulgazione ha il potere di rendere la scienza accessibile e affascinante, stimolando il desiderio di conoscere. In tal modo può plasmare davvero il futuro, orientando le scelte e donando consapevolezza - spiega il presidente di Lucidafollia, Diego Adriano Mancini - Il senso del nostro evento è proprio quello di accendere i riflettori sull’impatto che la divulgazione ha nella comunità. Se il ruolo della conoscenza scientifica è fondamentale nella nostra società, è altrettanto importante saperla comunicare. Ecco perché il lavoro di un divulgatore diventa strategico per la crescita sociale. Ce l’ha insegnato Piero Angela che ha avuto il grande merito di far uscire la scienza dai laboratori e dalle riviste specializzate e di portarla al servizio della comunità. Se Piero Angela è stato il maestro di tutti i divulgatori italiani, suo figlio Alberto ne continua l’opera rappresentando non solo se stesso, ma tutti i divulgatori del presente e del futuro. Per questo nel nostro murales abbiamo voluto rendere omaggio ad entrambi".