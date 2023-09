'Sulla cresta dell'onda', a San Girolamo realizzato un murales dedicato al kitesurf

Un nuovo murales è stato realizzato sul lungomare di San Girolamo a Bari: l'opera, denominata 'Sulla cresta dell'onda', è stata dipinta da Giuseppe D'Asta e fa parte di un progetto in collaborazione con Kitesurf Civico Zero e tanti cittadini del quartiere. Un'iniziativa dedicata al mare e agli sport nautici, in particolare proprio al kitesurf.

"Un murale è sempre un'opera collettiva - scrive su Facebook l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli -, fatta delle idee e del lavoro di tante persone, per questo ancora più bello. Tanti infatti sono i cittadini che stanno collaborando e si stanno impegnando per migliorare i luoghi dove vivono".