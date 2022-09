In piazza Moro un murale dedicato a San Nicola: l'omaggio sulla parete esterna della biglietteria Amtab

La figura del Santo Patrono di Bari si staglia su uno sfondo dai disegni geometrici, dominato dai toni del blu. Così il murale 'San Nicola venne dal mare', realizzato dall'artista Daniela Sersale, porta il Santo di Myra in uno dei punti più centrali e frequentati della città: piazza Moro.

Inaugurata in questi giorni, l'opera occupa una delle pareti laterali della biglietteria Amtab. A farla realizzare, i gestori del chioscho adiacente, che la hanno commissionata alla pittrice Sersale, già autrice, in città, di uno dei murali dedicati a Gino Strada e voluti dall'associazione Retake nel sottopasso Duca degli Abruzzi.

"Voglio ringraziare la famiglia Verni - scrive Sersale sulla sua pagina Fb - non solo per aver commissionato questo murale, ma anche per aver avuto la volontà di migliorare e ripulire un punto importante della città". Alla festa di inaugurazione di venerdì scorso, organizzata dall'associazione Retake (che ha fornito anche supporto nell'iter che ha portato alle autorizzazioni per l'opera), ha partecipato anche una rappresentanza dei Marinai della traslazione e dei timpanisti di San Nicola, insieme al priore della Basilica di San Nicola.

In foto: l'opera realizzata in piazza Moro (Fb Daniela Sersale Art)