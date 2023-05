A Bari il murale dedicato a Falcone e Borsellino e alle vittime sul lavoro: "Sensibilizzare i giovani a sicurezza e legalità"

Questa mattina l'inaugurazione dell'opera in via Falcone e Borsellino, alla presenza di Pierpaolo Bombardieri, segretario nazionale Uil, del sindaco Antonio Decaro e dello street artist pugliese

Un'opera che lega la lotta alla mafia ai morti sul luogo di lavoro; due temi che sempre più spesso si incrociano nelle cronache quotidiane. È il murales realizzato dallo street artist pugliese Rizek in via Falcone e Borsellino e inaugurato questa mattina alla presenza di PierPaolo Bombardieri, segretario nazionale della Uil, del sindaco Antonio Decaro e dello stesso artista, che ha rappresentato i volti dei due magistrati antimafia, accompagnati dai nomi della scorta rimasta uccisa negli attentati dei clan siciliani, insieme a quattro lavoratori delle categorie più a rischio: un operaio, un medico, un poliziotto e una bracciante agricola. 'Workers Ahead' è il titolo dell'opera, che come racconta a BariToday Rizek, nasce con una tecnica che invita il passante ad allontanarsi e a guardare il murales nel suo complesso: "Da qui - aggiunge - la scelta di accompagnare striature nere a bianche, così da creare l'effetto ottico, mentre le linee rosse attorno ai volti dei magistrati rappresentano non solo il sangue versato, ma anche una visione onirica di quanto di buono è stato fatto per combattere due fenomeni così pericolosi come la mafia e la morte sul luogo di lavoro".