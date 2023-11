Il Porto di Bari colorato dai murali dell'artista australiano Guido Van Helten: "Al lavoro per un progetto ispirato alla storia di Bari e dell'Adriatico"

"Guido Van Helten, uno degli autori più importanti a livello mondiale dei murali fotorealistici a 360 gradi, è in Puglia per realizzare il suo progetto ispirato alla storia di Bari e all'Adriatico". Lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla sua pagina facebook. L'artista australiano è all'opera nel Porto del capoluogo pugliese.

"Le sue tele sono oggi i 16 silos del Porto, la sua ricerca la storia di San Nicola, del Mediterraneo e dell'Adriatico, le migrazioni, i pellegrinaggi, rappresentati nelle persone e nelle identità di questa città che ha voluto scoprire personalmente in un lungo percorso di conoscenza. Poetica, libera e soprattutto accessibile a tutti, questa forma d'arte affascinerà cittadini, visitatori e turisti - sottolinea Emiliano - È in un luogo inaspettato come il Porto, fatto di transiti, scambi, contaminazioni, che l’arte urbana di Guido irrompe dunque prepotentemente e diventa simbolo di cultura, bellezza e accoglienza. E ci induce alla riflessione, portandoci ad alzare la testa per raggiungere le sue figure monumentali che, in silenzio, dicono qualcosa a tutti noi".

Nelle immagini pubblicate sulla pagina social di Michele Emiliano si scorge la figura di due bambini: si tratta della parte iniziale di un murale su cui l'artista sta lavorando con impegno e dedizione.

"Con Pugliapromozione, Comune di Bari, Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, abbiamo creduto in questo progetto, supportandolo e alimentandolo - ricorda il governatore pugliese - E dimostrando che obiettivi di rigenerazione e ridefinizione dell’immagine di aree urbane, possono trovare nelle forme di espressione artistica contemporanea nuove strade per lo sviluppo del territorio. Attendiamo la conclusione di questo percorso e sbirciamo quei volti che pian piano iniziano a venir fuori dalla sua tela dando nuova vita a strutture che altrimenti rimarrebbero grigie e anonime".