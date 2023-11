Musica, mostre, sapori e spettacoli per i bambini: a Santo Spirito gli eventi di 'Aspettando il Natale'

Santo Spirito si prepara a vivere gli appuntamenti di 'Aspettando il Natale'. Prenderanno il via infatti il prossimo 1 dicembre gli appuntamenti della manifestazione, organizzata dal Comitato Sagre Santo Spirito con l'associazione 'Il lungomare che vorrei' e con il patrocinio del Municipio V, giunta quest'anno alla sua undicesima edizione.

Un evento che, spiegano gli organizzatori, "ha lo scopo di mantenere vive le nostre tradizioni e che prevede, com’è noto, una serie di eventi finalizzati a creare momenti di svago, di socialità e di aggregazione, per grandi e piccoli, in occasione delle festività natalizie".

Il primo appuntamento è in programma il primo dicembre alle ore 18, in corso Garibaldi, dove avrà inizio la quarta edizione di "Sapori di ieri e di oggi", iniziativa nata con lo scopo di mantenere vive le nostre tradizioni gastronomiche con la presentazione e degustazione di prodotti della cucina e della tradizione preparate per l’occasione ancora una volta dalle signore del Comitato Sagre.

A seguire domenica 3 dicembre, dalle ore 9,30 sino alle 13, si terrà sempre in corso Garibaldi la quarta edizione della "Mostra - raduno" di moto di ieri (d’epoca) e di oggi (moderne), con la benedizione dei caschi da parte del parroco don Fabio Campione e passeggiata per Santo Spirito, con tappa a Torricella presso parco Gentile.

Altro appuntamento quello di venerdì 8 dicembre con la nona edizione di “Addobbiamo l’albero di Natale insieme ai bambini”. Tale evento vedrà la partecipazione di numerosi bambini dei plessi scolastici "A. Gabelli" di S. Spirito e del 27° Circolo Didattico di Palese, così come è avvenuto nelle precedenti edizioni, che aiutati dal Babbo Natale del Comitato Sagre e dalle ragazze del comitato vestite a tema, adorneranno l’albero anche con materiale di riciclo. Contestualmente ci sarà l’11^ edizione della “Domenica in mostra” (mostra di oggettistica artigianale, di mini presepi, di hobbistica – fai da te, di prodotti tipici locali (prevalentemente a tema natalizio), evento rivolto soprattutto agli hobbisti - fai da te, ossia a coloro che desiderano far conoscere le proprie capacità creative, mostra che proseguirà anche nei giorni 10 e 17 dicembre.

A inaugurare l’evento, alle ore 10 in corso Garibaldi, sarà il parroco Don Fabio Campione accompagnato dal presidente del V Municipio, Vincenzo Brandi.

Le manifestazioni natalizie proseguiranno il 10 dicembre con la festa “Festa dei dolci natalizi", presentazione dei dolci preparati dalle signore del comitato ed in ultimo il 17 dicembre (ore 10,00/13,00) con l’8° edizione "Aspettando Natale tra i bambini”, manifestazione ludico-ricreativa con animazione, baby dance e tanto divertimento.

Tutti gli eventi in programma saranno arricchiti da musica, spettacoli itineranti per grandi e piccoli, artisti di strada, musica itinerante in tipico costume natalizio, canti e cori natalizi.