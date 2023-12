Dj-set e spettacoli gratuiti per il Natale in Valle d'Itria, gli appuntamenti del 'MusicaLucis' partono da Locorotondo

Sarà Locorotondo ad accogliere gli eventi d’apertura della seconda edizione del MusicaLucis, ideato nel 2021 dall’associazione Itriae Culturae. La manifestazione prevede eventi di musica, arte e intrattenimento nella Valle d'Itria. Dal 7 dicembre al 6 gennaio sono in programma appuntamenti gratuiti tra Locorotondo, Fasano e per la prima volta anche Ostuni, per accendere le festività pugliesi con dj-set e installazioni artistiche con ospiti nazionali e internazionali. MusicaLucis è realizzato con il sostegno del Comune di Fasano e del Comune di Ostuni, con il patrocinio gratuito del Comune di Locorotondo e con il supporto di Bcc Locorotondo e Weno.

Per la sezione dedicata alle installazioni artistiche sono stati ideati due progetti outdoor che dialogano con il borgo di Locorotondo.

Nel giorno della vigilia dell’Immacolata (7 dicembre, inizio alle 19) verranno inaugurati due progetti artistici Pandinineipaesini e Salento Death Valley esposti tra le vie più suggestive del centro. Il lungomare di via Nardelli ospiterà gli scatti di Pandinineipaesini, profilo seriale Instagram che raccoglie foto di Panda immortalate nei borghi italiani e inviate dagli utenti. Una nuova frontiera della fotografia, che invita chiunque a diventare testimone della potenza dello strumento fotografico nella comunicazione contemporanea.

Il secondo progetto Salento Death Valley di Gabriele Albergo sarà ospitato sulle vetrine dell’Ex centro Anziani, luogo chiuso da molti anni. Un’indagine sul sacro nella quotidianità, lontano dai luoghi dedicati al culto. Sempre per il 7 dicembre (villa comunale, inizio alle 19) è in programma anche la proiezione del documentario 'Pandelleria - A documentary by Giovanni Troilo ideato da Publicis Group, Leo Burnett e Publicis Sapient (Regia: Gianni Troilo; Editor: Adriano Patruno; Direttore della fotografia: Marco Toma Tomaselli).

Creato per rendere omaggio all'intramontabile Panda, uno dei simboli più famosi del Made in Italy nel mondo, 'Pandelleria' intreccia la bellezza e i colori dell'isola di Pantelleria con le storie della vita quotidiana dei suoi abitanti, in cui Panda è sempre presente come compagna inseparabile. Come suggerisce il titolo infatti, è stato girato a Pantelleria, l'isola siciliana famosa per le sue bellezze naturalistiche e anche per essere il luogo con la più alta densità di Panda nel mondo. In 30 minuti vengono narrate le storie di 14 abitanti di Pantelleria e il loro amore per le tre generazioni dell’iconico modello. A testimoniare questa passione sono le storie di una guida spirituale, un apicoltore, un agricoltore, un meccanico, un prete, un musicista ed altre ancora, tutte accomunate dall’amore per l’isola e per la Fiat Panda, che li aiuta nelle loro attivita? quotidiane grazie alla sua proverbiale flessibilita?.

Sempre il 7 dicembre (inizio alle 21), nella villa comunale avrà luogo poi il primo appuntamento musicale del festival, con il dj set di Maledetta Discoteca la cui postazione sarà a bordo di una panda, in continuità con la mostra di pandinineipaesini. E sempre a Locorotondo si torna a ballare e divertirsi per salutare il 2023 dando il benvenuto al nuovo anno il 27 dicembre nella villa comunale (inizio alle 21) con i dj set di Misspia e Luca De Gennaro.

Nei giorni successivi, gli appuntamenti del festival si sposteranno prima a Fasano (dall'8 dicembre) e in seguito a Ostuni (dal 23 dicembre)