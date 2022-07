Muti a Bari con l'Orchestra Cherubini incanta il pubblico del Petruzzelli: "La cultura unico antidoto alla violenza"

Il Maestro Riccardo Muti torna a Bari con la sua Orchestra Cherubini. Ieri sera, in un teatro Petruzzelli gremito, il primo dei due concerti in programma nel capoluogo pugliese (si replica stasera).

"Alla base del mio impegno con l'Orchestra Cherubini non è solo volere aiutare questi giovani diplomati a trovare un lavoro, ma soprattutto contribuire a creare cultura", ha sottolineato il maestro, le cui parole sono riportate dall'Ansa.

Nel corso del concerto, durato all'incirca un'ora e mezza, sono stati eseguiti la 'Sinfonia Roma' di Bizet, 'Il lavoro incantato' di Ljadov e i Preludi di Liszt. Per il bis, è stato scelto un brano dalla 'Fedora' di Giordano, come omaggio alla Puglia.

Muti, rivolgendosi al pubblico, ha espresso il suo rammarico per il fatto che le regioni del Sud Italia abbiano meno "orchestre, conservatori e teatri" che contribuiscono a diffondere la cultura, "unico antidoto - ha evidenziato il maestro - alla violenza, ai dissidi alle guerre". Il direttore d'orchestra ha poi anche formulato il suo augurio "per una migliore conoscenza della musica italiana (all'estero siamo conosciuti non per Puccini, Verdi, ma per 'Vincerò')" e affinché, attraverso la cultura, "i giovani possano diventare una classe politica migliore".