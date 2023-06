"Basta sfruttare gli animali", in piazza Mercantile a Bari il sit-in degli attivisti Nard

Un flash mob per dire basta allo sfruttamento degli animali da parte dell'uomo: è l'iniziativa che si è svolta questa mattina in piazza Mercantile, nel cuore della città vecchia a Bari. L'evento, denominato Nard Bari (National Animal Rights Day, ovvero Giornata nazionale dei diritti degli animali), ha visto gli attivisti mostrare foto di mucche, maiali, delfini e altri esseri viventi non umani elaborando "il lutto per la loro perdita".

L'obiettivo dell'iniziativa era, spiegano gli organizzatori, "dare una voce ai miliardi di animali che vengono sfruttati e muoiono per mano umana".