Una ricercatrice barese premiata dalla Nasa: riconoscimento per la scienziata Antonia Gambacorta

Dalla laurea in Fisica conseguita all'Università di Bari al percorso di formazione e ricerca negli Stati Uniti, fino al riconoscimento ottenuto dalla Nasa per i suoi studi. A ricevere il premio Robert H. Goddard Award della Nasa per la scienza, insieme ad altri otto studiosi, la scienziata Antonia Gambacorta.

Laureata a Bari nel 1998, nel 2005 ha conseguito un master in fisica dell'Atmosfera presso l'Università del Maryland e successivamente, presso la stessa Università, un dottorato di ricerca, insegnando per oltre 15 anni. Nel 2020 l'arrivo presso il laboratorio di clima e radiazioni del Goddard Space Flight Center della Nasa. Le ricerche di Gambacorta si sono concentrate in particolare sul settore delle tecniche di rilevamento a infrarossi e microonde nonché metodi inversi per il recupero della temperatura e dei costituenti atmosferici e feedback climatici sui gas serra.