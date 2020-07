Nasce l'Arena cinematografica nel giardino della Scuola Marconi, martedì l'apertura: "Spazio per le famiglie"

Martedì 28 luglio alle 20 sarà inaugurata l'Arena cinematografica all'aperto nel Giardino Condiviso Scuola Marconi - Istituto Comprensivo Eleonora Duse del quartiere San Cataldo di Bari.

Il progetto, realizzato grazie al Bando Rigenerazioni Creative è stato vinto dall'Aps Genitori Marconi. Il giardino diventerà così un luogo di educazione attraverso la cultura cinematografica con proiezioni dedicate anche alle famiglie. Uno spazio reso ancor più bello grazie al murales realizzato dall'artista Giuseppe D'Asta, dedicato al centenario dalla nascita del grande regista Federico Fellini.

"Siamo al lavoro per mantenere l’impegno con la nostra Comunità - scrive Terry Marinuzzi, direttrice artistica Rete Civica Urbana Marconi, San Cataldo, San Girolamo, Fesca - per restituire ai cittadini e alle cittadine del nostro quartiere la magia del cinema sotto le stelle ma soprattutto per continuare ad educare i nostri bambini e le nostre bambine, le nostre ragazze e i nostri ragazzi al monito che la Bellezza può salvarci solo se ne abbiamo davvero cura".

Per partecipare o ricevere informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo genitorimarconiaps@gmail.com .