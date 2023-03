Nasce nella sede di Confcommercio Bari l’Associazione nazionale mobilità sostenibile-Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è costituita a Bari ed entra nella famiglia di Confcommercio Bari la neonata Associazione Nazionale Mobilità Sostenibile – Italia. Nella sede di Confcommercio Bari alla presenza del Vicepresidente Vito D’Ingeo e del Direttore Leo Volpicella è stato sottoscritto l’Atto Costitutivo. Obiettivo della nuova Associazione, che avrà la sua sede in Confcommercio Bari, è di portare avanti le istanze relative al settore della mobilità, un settore in continuo fermento visto che le dinamiche del trasporto sono in continua evoluzione. Dopo la pandemia e con il PNRR è stato spiegato, non si parla più di sistema di trasporti ma di servizi di mobilità. Il grande cambiamento riguarda il passaggio da un idea di infrastruttura da un lato e di fruitori dall’altro ai servizi integrati fra le infrastrutture e i cittadini/fruitori dei servizi. L’associazione con la sua costituzione vuole costruire dei percorsi con le istituzioni preposte per facilitare queste passaggio. "La nostra Associazione – spiega il neo Presidente dell’Associazione Nazionale Mobilità Sostenibile - Italia Eugenio Maiorano - intende promuovere iniziative a Sostegno di uno Sviluppo Urbano e Territoriale più Sostenibile incentivando l'utilizzo di mezzi di Trasporto a basse emissioni e ridurre l'uso dell'auto privata. Attraverso i pregi delle varie Mobilità dobbiamo puntare nel garantire un Trasporto sempre più personalizzato, offrendo dei collegamenti Ferro/Gomma, adatti alle necessità del Territorio." "In questo momento storico – aggiunge Michele Bitetto Direttore del comitato tecnico - è fondamentale aprirsi e condividere nuovi percorsi per essere pronti a cogliere il cambiamento nel sistema dei trasporti. Con particolare attenzione al territorio". Gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Sandro Ambrosi per l'ingresso di queste nuove imprese del settore trasporto di Confcommercio.