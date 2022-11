Bari attende il grande Albero di Natale, da domani il montaggio: "Sobrietà e risparmio energetico"

Il Natale si avvicina e Bari si prepara ad accogliere il clima delle Feste con luci, decorazioni e numerosi eventi in tutta la città. Il fulcro, come da tradizione, è rappresentato dal grande Albero di piazza del Ferrarese offerto da Amgas e in collaborazione con il Comune, il cui montaggio (salvo intoppi) comincerà da domani, in modo da completarlo per l'inaugurazione del prossimo 6 dicembre.

L'Albero, illuminato da luci a led, sarà posizionato su un palco rettangolare per un'estensione di 10x12 metri. Nel fine settimana, invece, sarà installata l'illuminazione sulla Muraglia e sul lungomare, incluse le 'frasi' per i vicoli di Bari Vecchia. Il tutto con un occhio, come spiega a BariToday il presidente di Amgas, Vanni Marzulli, al risparmio energetico. L'Albero, infatti, dovrebbe restare acceso nel corso della notte per meno ore rispetto agli anni precedenti: "Abbiamo sposato anche noi - dice - la linea della sobrietà, come richiesto dall’amministrazione comunale e nel rispetto del periodo complicato che famiglie e imprese stanno vivendo in relazione alle conseguenze del perdurare del conflitto russo-ucraino. Ridurremo l’importo dell’investimento e il tempo di accensione delle luci natalizie che saranno rigorosamente a led, per cui già tarate su un basso consumo energetico".

Il 6 dicembre sarà, rimarca Marzulli, il "giorno in cui la città venera il suo santo patrono" e quello "in cui vivremo ancora una volta quel rito di comunità che negli anni è cresciuto tanto da attirare cittadini anche da fuori Bari. Sono felice di poter anche dire che quest’anno all’allestimento di piazza del Ferrarese hanno contribuito tante aziende del territorio che vogliono partecipare all’opera di rendere Bari più bella".

La Città Vecchia, inoltre, ospiterà i mercatini di via Venezia con le ormai consuete casette dove si potranno acquistare prodotti artigianali. Sul lungomare, invece, tornerà la grande ruota panoramica alta più di 40 metri il cui montaggio comincerà nei prossimi giorni. Addetti al lavoro, a breve, anche su piazza Umberto dove vi sarà il Villaggio di Babbo Natale con tante iniziative per i più piccoli. Un altro Albero, invece, sarà installato in largo Candida e Ave maria Stella, a pochi passi dal teatro Petruzzelli. In tempi molto brevi il Comune illustrerà nel dettaglio il ricco programma di appuntamenti che animerà la città senza dimenticare il coinvolgimento dei Municipi per eventi e iniziative anche nelle periferie.