Al via il montaggio del grande Albero di Natale in piazza del Ferrarese: "Il 6 dicembre la Festa d'inaugurazione"

Hanno preso il via, in piazza del Ferrarese a Bari, le operazioni per allestire il grande Albero di Natale che, da qualche anno a questa parte, simboleggia le Feste Natalizie e di Fine Anno nel capoluogo pugliese.

Un progetto a cura di Amgas srl, al quale si aggiungeranno la festa d'accensione del prossimo 6 dicembre, realizzata dal Comune in collaborazione con il gruppo Megamark, e il 'Giardino di Natale' allestito da Mv Line, nel quale si terranno diverse attività ludico e di animazione dedicate a famiglie e bambini

Lungo via Venezia e la muraglia, invece, vi saranno 30 casette che ospiteranno il mercatino dell’artigianato di Natale, per il quale sono stati individuati con apposita graduatoria altrettanti artigiani espositori. Il mercatino sarà inaugurato il prossimo 6 dicembre.