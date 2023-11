Torna il grande albero di Natale in piazza Ferrarese: da lunedì il montaggio. Ci sarà anche un "giardino magico"

Il conto alla rovescia verso le settimane 'di festa' è oramai iniziato e Bari è pronta a celebrare il Natale con l'ormai tradizionale allestimento di piazza del Ferrarese, nella città vecchia. Da lunedì, infatti, cominceranno le operazioni di allestimento del grande albero natalizio a cura di Amgas e che sarà inaugurato il prossimo 6 dicembre con la cerimonia ufficiale di accensione.

L'albero, già di proprietà dell'Amgas, sarà alto circa 16 metri e dotato di oltre 50mila luci a led che consentiranno un notevole risparmio energetico: "Come da tradizione ogni dicembre - spiega a BariToday Vanni Marzulli, presidente Amgas - l'azienda condivide coi cittadini baresi un momento di gioia. Il grande albero non è soltanto una decorazione festiva, ma è un faro, un simbolo dell'unità che contraddistingue da sempre il rapporto tra Amgas e i cittadini baresi Con l'accensione delle luci l'azienda rinnova il suo impegno verso la crescita e la sostenibilità".

In piazza del Ferrarese, inoltre, sarà allestito anche un "magico villaggio natalizio". Le decorazioni saranno a cura dell'azienda Mv Line che predisporrà centinaia di piante naturali e migliaia di luci scintillanti. L’azienda, in collaborazione con il Comune di Bari, ha anche promosso numerose attività natalizie ludico-didattiche per intrattenere e coinvolgere bambini e famiglie. L'allestimento comprenderà una speciale 'pergola bioclimatica' e un presepe animato Lemax.