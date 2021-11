Un 'giardino di luci' e il grande albero: in piazza del Ferrarese prende forma il bosco natalizio

I lavori di allestimento vanno avanti, e in piazza del Ferrarese prendono forma il bosco natalizio e il grande albero. Tutto sarà pronto per il 6 dicembre, ma sarà una festa 'in tono minore'. Il Comune, infatti, sta programmando un'accensione dell'albero - che tradizionalmente avviene a Bari nel giorno di San Nicola - in forma ridotta, per effetto della situazione Covid e delle nuove restrizioni decise dal governo nazionale.

Per la stessa ragione, l'orientamento - nei prossimi giorni è prevista una nuova riunione in Prefettura - è quello di ridimensionare gli spettacoli non contingentabili che potrebbero determinare situazioni di assembramento (così come sono previste restrizioni per San Nicola). Saranno quindi rinviati a data da destinarsi gli spettacoli musicali previsti in occasione delle vigilie e nei week end di festa. Confermati tutti gli allestimenti di strade e piazze così come le attività di animazione per i più piccoli in spazi e luoghi dove sarà prevista una attività di contingentamento.

L'allestimento in piazza del Ferrarese, offerto da Amgas, vedrà un grande portale ad arco rivestito di verde e scintillante di luci che all'ingresso della piazza accoglierà il pubblico "invitandolo a perdersi nel giardino delle luci. Un vero bosco urbano, che intende richiamare gli scenari tipici della tradizione natalizia, illuminato da luci scintillanti, videoproiezioni e diffusione sonora". Attraversato il giardino, il percorso culminerà nel grande albero, circondato dal suo palco.