Bottiglie, bicchieri e immondizia per strada: Retake contro lo spettacolo del dopo-Vigilia a Bari, "possiamo essere migliori di così"

"Chi stamattina si è svegliato presto per una salutare corsetta ha potuto vedere ciò di cui siamo capaci. È vero, si tratta di eventi straordinari, ieri c’erano in centro a Bari centinaia di migliaia di persone ma ci chiediamo se davvero non si possa far meglio di così". Ad affermarlo, in un post sui social, l'associazione Retake Bari che ha voluto stigmatizzare la presenza di tappeti di rifiuti lasciati dai tantissimi che in centro hanno trascorso la Vigilia tra aperitivi e drink.

"Ognuno di noi dovrebbe essere consapevole - prosegue l'associazione - di dove finiscano i bicchieri, le cannucce, le bottiglie, le sigarette che abbandona. Se ieri ci fosse stato vento forte avremmo assistito all’ennesimo disastro ambientale. Eppure siamo baresi, popolo di amanti del mare che vive di mare e sul mare.Davvero non riusciamo ad essere migliori di così?" conclude Retake.