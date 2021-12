Via Sparano si accende con le luci di Natale: un cielo di 'brillanti' per lo shopping delle feste

'Prove generali' del Natale a Bari: ieri sera è stata accesa l'illuminazione artistica che decorerà via Sparano accompagnando i baresi nello shopping delle feste. Si tratta di una delle iniziative del ricco calendario previsto dal Comune per il mese di dicembre.

Un po' come l'anno scorso, la principale via commerciale cittadina sarà abbellita da una vera e propria 'cascata' di luci a formare un tappeto lungo gli isolati. Un effetto gradito al sindaco Antonio Decaro che ieri sera ha postato una foto, sul profilo social, per mostrare in anteprima ai baresi l'effetto delle luminarie.