Si accendono le luminarie natalizie di via Sparano a Bari: prime prove tra luci e atmosfere di festa

"Questa è solo una parte della magia che da oggi troveremo a Bari. Stanotte abbiamo provato le prime luci. Il resto lo fate voi attraversando e vivendo i luoghi della città". A parlare, sui social, è il sindaco di Bari Antonio Decaro, il quale ha commentato i test per l'illuminazione artistica di Natale allestita negli ultimi giorni su via Sparano.

Un lavoro intenso di montaggio, a cura della ditta Paulicelli Srl, che si è aggiudicata l'appalto per adornare alcune delle principali vie del centro (via Sparano e via Argiro) nonchè via Manzoni con le luci festive. L'inaugurazione della 'passeggiata luminosa' di via Sparano avverrà nei prossimi giorni.