Maxi albero, luminarie e ruota panoramica: il Natale barese all'insegna dello spettacolo

Dal Murattiano alle periferie, Bari si veste a festa per il Natale, tra appuntamenti e decorazioni a tema. Grande protagonista è naturalmente il centro cittadino, con il ritorno del 'Giardino incantato' in piazza del Ferrarese. L'allestimento, curato dall'Amgas, vede il pubblico accedere dal grande portale ad arco rivestito di verde e scintillante di luci che all’ingresso di piazza del Ferrarese accoglierà il pubblico invitandolo a perdersi nel giardino delle luci. Un vero bosco urbano, che intende richiamare gli scenari tipici della tradizione natalizia, illuminato da luci scintillanti, videoproiezioni e diffusione sonora. Grande protagonista, naturalmente, sarà il maxi albero con il palco alla base, che sarà illuminato ufficialmente a partire dal 6 dicembre con un evento pubblico, di cui il Comune sta però studiano l'organizzazione, in modo da evitare eccessivi assembramenti in questo periodo di risalita dei contagi Covid.

Tra gli altri eventi che caratterizzeranno il Murattiano ci sono poi il Villaggio di Babbo Natale e la ruota panoramica. Entrambi troveranno spazio in piazza Umberto, come confermato dagli Assessorati alla Cultura e al Commercio, con figuranti ed eventi a tema per adulti e bambini. Un programma di eventi variegato, che sarà presentato nel dettaglio dal Comune nei prossimi giorni.

Luminarie nei cinque Municipi baresi

Non mancano poi le luminarie. Chi in questi giorni sta passeggiando per le vie del borgo antico avrà sicuramente notato le installazioni curate da Amgas, che riprendono alcune parole chiave significative, come 'vita' e 'amore', appese tra balconi e vicoli. Senza dimenticare poi la Muraglia e l'area sottostante, dove già si possono vedere alberi e murature illuminati con le classiche lucine natalizie.

Anche negli altri Municipi, però, sono in corso le operazioni di installazione delle luminarie per portare l'atmosfera delle feste in tutte le strade. Nello specifico, con una delibera di Giunta pubblicata il 12 novembre scorso, sono stati finanziati con 100mila euro i lavori per il posizionamento degli addobbi natalizi. Di questi, 15mila sono andati al primo Municipio, 40mila al secondo, e 15mila ciascuno per gli altri tre Municipi.