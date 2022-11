Luci di Natale in via Sparano a Bari: al via il montaggio della 'cascata' luminosa

L'atmosfera del Natale comincia a farsi sentire per le strade del centro: in via Sparano, cuore dello shopping della città di Bari, è cominciato il montaggio delle luminarie che accompagneranno il passeggio lungo i giorni delle Feste.

I tecnici stanno predisponendo, in queste ore, le luci per generare l'apprezzato effetto 'cascata' visto già negli scorsi anni, per un brillante ed elegante effetto natalizio. Il montaggio sarà completato nei prossimi giorni.