Dall'Albero alla ruota fino al Villaggio di Santa Claus: il Comune prepara gli eventi di Natale, "coinvolte anche le periferie"

Il tradizionale Albero di Natale in piazza del Ferrarese, il Villaggio di Santa Claus, una ruota panoramica, ma anche una mostra dedicata nella Sala Murat, luminarie ed eventi dislocati nei Municipi: a due mesi esatti dalla Vigilia, il Comune di Bari comincia a fare il punto e a tirare le somme sul ricco programma di eventi natalizi che accompagneranno baresi e turisti nelle settimane festive e di fine anno.

Non c'è ancora nulla di ufficiale ma gli uffici comunali, in questi giorni, stanno lavorando, di concerto con Amgas e i Municipi, per mettere a punto un 'menu' di appuntamenti dedicato a tutte le età. Una programmazione che ha sullo sfondo un occhio al risparmio energetico legato ai costi delle bollette alle stelle, con una possibile riduzione degli orari di accensione del grande Albero di piazza del Ferrarese (come ipotizzato nei giorni scorsi dal presidente di Amgas, Vanni Marzulli), senza però rinunciare a luminarie e ad altre decorazioni simbolo.

E proprio con l'azienda fornitrice del gas in città, il Comune sta dialogando per predisporre il luogo dove sarà installato il Villaggio di Babbo Natale (a cura dei vincitori del bando biennale per gli eventi natalizi), punto di riferimento per i più piccoli e uno dei fulcri dell'atmosfera natalizia in città: tra le ipotesi in campo, quello si rifarlo in piazza Umberto, sede 'tradizionale' del Villaggio, o di spostarlo in piazza del Ferrarese, al posto del 'Giardino d'inverno' dell'Amgas, lasciando comunque un 'presidio' natalizio nel grande giardino del Murattiano.

"Stiamo valutando - spiega a BariToday l'assessora cittadina alle Culture, Ines Pierucci - con la direzione generale e Amgas, nonché con i presidenti del Municipio e i colleghi dello Sviluppo Economico la soluzione migliore ad illuminare la città e ad abbellirla al meglio per renderla attrattiva durante quei giorni". Una delle ipotesi su cui si starebbe lavorando, infatti, è quella di collocare una ruota panoramica sul lungomare, a 4 anni di distanza dall'ultima installazione che aveva dato un tocco diverso al panorama cittadino. Sul fronte culturale, invece, c'è l'idea di una mostra nella Sala Murat che possa attirare visitatori e arricchire l'offerta natalizia a Bari.

L'intenzione del Comune, però, è quella di 'spalmare' gli eventi nei vari municipi cittadini, raggiungendo anche le periferie che nello scorso anno furono un po' colpite dal breve ritorno di fiamma del Covid che, proprio verso fine anno, provocò la cancellazione di alcuni appuntamenti. Il programma dovrebbe rientrare nell'ambito del bando biennale aggiudicato lo scorso anno da Palazzo di Città.