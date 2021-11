Luminarie, mercatini, artisti di strada, il grande albero e la casa di Santa Claus: Monopoli si veste a festa per Natale

Un grande albero illuminato e la caratteristica casa di Babbo Natale faranno da cornice a concerti, spettacoli, esibizioni di artisti di strada. Monopoli si prepara a vivere il periodo delle festività natalizie con un mese di eventi in cui "bambini e adulti potranno vivere la magia senza tempo di una delle feste più attese dell’anno".

Si terrà infatti dal 7 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 la manifestazione 'Monopoli Christmas Home', organizzata dal gruppo IdeAzione con sede a Bari e promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria Cna, Confesercenti e Confcommercio.

In piazza Vittorio Emanuele, sarà allestito un grande albero di Natale, illuminato ed addobbato: la sua base permetterà il passaggio all'interno dei visitatori che potranno così trovarsi immersi in magico cono fatto di luci e di colori. L’accensione sabato 7 dicembre alle ore 20. Nella stessa piazza, sarà presente una pista per il pattinaggio sul ghiaccio di circa 300 metri, aperta a grandi e bambini in orario mattutino e serale.

Ma ci saranno anche i mercatini, che accoglieranno espositori di varia natura (street food tipico, artigiani, hobbisti, esposizioni tipiche natalizie, prodotti enogastronomici a Km 0 e sponsor) ela grande casa di Babbo Natale: l’ingresso sarà libero e si potrà visitare immergendosi nella magica atmosfera natalizia.

Tutto il centro storico sarà abbellito da luminarie che accompagneranno i visitatori in un percorso magico 'scandito' da suggestive installazioni e allietato da musiche in filodiffusione. Previsto uno 'spazio laboratorio' gratuito per i bambini che potranno cimentarsi ogni giorno con giochi, colori e laboratori creativi.

Ci sono poi tre concerti in programma: si inizia domenica 7 dicembre con “The black and blues gospel e r&b” con la partecipazione straordinaria del californiano Brian Lucas. Sabato 18 dicembre alle ore 20,30 con la “Piccola Orchestra Italiana Mezzotono”. Lo spettacolo è eseguito senza strumenti musicali. Solo 5 voci che imitando il suono degli strumenti e in un continuo di garbata e mai invadente ironia lascia il pubblico costantemente sorpreso e concentrato per non perdersi nemmeno un secondo di quello che accade sul palco. Martedì 23 dicembre alle ore 20,30 il quintentto “The good ole boys rock ’n’ roll party”. Quattro voci, assoli indiavolati di chitarra e pianoforte, una ritmica incessante, per una serata all’insegna del divertimento.

Sabato 1° gennaio alle ore 20,30 il nuovo anno sarà inaugurato dalla verve di Gianni Ciardo; mercoledì 5 gennaio alle ore 17 direttamente da Rai Yo Yo Oreste Castagna con il “Carta storie show”, uno spettacolo magico e divertente.

Infine, lungo le strade del centro storico illuminate a festa il programma prevede una serie di eventi musicali. Nei weekend il centro storico sarà allestito con corner artistici che ospiteranno dj set tematici, street band, letture, spettacoli di giocoleria.