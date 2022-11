Luminarie, mercatini e tanti eventi: l'atmosfera del Natale abbraccia anche i Municipi di Bari

Il Natale illumina i cinque Municipi di Bari tra luci festive, mercatini, concerti e tante iniziative. L'obiettivo è coinvolgere quanti più quartieri possibile, espandendo l'atmosfera natalizia in tutta la città e non solo nel centro Murattiano dove vi saranno già il grande Albero di piazza del Ferrarese, le casette sulla Muraglia e il Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto.

Municipio per Municipio, le amministrazioni stanno in queste ore ultimando i preparativi per il singoli 'cartelloni' di iniziative che prenderanno il via nei prossimi giorni, arricchiti anche dal programma di concerti della Fondazione Petruzzelli presentato questa mattina in Comune. Per quanto riguarda il territorio del Municipio I (Torre a Mare, San Giorgio, Japigia, Madonnella, Murat, San Nicola e Libertà) la scelta è ricaduta, come lo scorso anno, sugli alberelli luminosi che saranno installati in tutti i quartieri coperti dall'amministrazione. In cantiere anche eventi sportivi e culturali e c'è l'idea di uno spettacolo pubblico (probabilmente in piazza Risorgimento) per il 14 dicembre.

Spostandoci oltre l'estramurale Capruzzi, il Municipio II (Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca e Poggiofranco) propone luminarie per le principali vie dello shopping ma anche numerosi mercatini tra abbigliamento (piazzale Lorusso in questo fine settimana) e oggetti natalizi come quello nel parco Rossani dove vi saranno anche artigianato, giostre e street food. Nel weekend el 17 e del 18 dicembre spazio in piazzetta dei Papi con artigiani, artisti di strada e laboratori per i bambini. E ancora, altri mercatini artigianali animeranno il piazzale di viale della Resistenza e l'area intitolata a Nilde Jotti.

Per il Municipio III (San Paolo, San Girolamo, Fesca, Marconi, Stanic) saranno installati alberi luminosi nei vari rioni, con un programma di iniziative puntando sulle persone tra cultura e socialità anziche sulla spettacolarizzazione. Previsti alcuni spettacoli teatrali, due maratone, gite per famiglie che vivono in condizioni di fragilità e uno spettacolo di magia che vedrà coinvolti 45 bambini. Anche i quartieri del Municipio IV saranno illuminati da numerose luci festive, in particolare le piazze di Carbonara, Ceglie e Loseto. Luci pure sul ponte Di Cillo a Santa Rita. Le luminarie addobberanno anche via Vittorio Veneto, via Municipio e piazza Castello, nonchè il parco Mizzi del borgo nuovo di Loseto. In definizione eventi e appuntamenti per i cittadini.

Infine, il Municipio V (Palese, Santo Spirito e Catino), sta predisponendo un programma con cui coinvolgere, bambini, famiglie e non solo. Le luminarie saranno piazzate in via Napoli e sul lungomare di Santo Spirito, corso Vittorio Emanuele e via Vittorio Veneto a Palese. In arrivo anche casette di babbo Natale sul lungomare Cristoforo Colombo e gli stand del gusto della sagra della Pettola di Palese a metà dicembre.