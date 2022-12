Sport e solidarietà per i ragazzi del Municipio 1: l'evento coinvolge i più piccoli a Sant'Anna

Si è svolta questa mattina, nel quartiere Sant'Anna di Bari, l'iniziativa 'Vivi lo sport', proposta dal Municipio 1, con associazioni che hanno proposto dimostrazioni sportive dedicate soprattutto ai più piccoli.

"Lo sport è vita, lo sport è salute - commenta il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti - . Abbiamo deciso di dedicare questo evento al quartiere Sant’Anna perché, completamente immerso nella natura com’è, rappresenta la location ideale per promuovere la pratica sportiva all’aperto. Il cattivo tempo nn ha fermato i tanti cittadini intervenuti a dimostrazione che abbiamo tanta voglia di stare insieme"

"Ringrazio gli organizzatori - dice la presidente della Commissione 'Risorse e qualità della Vita' del Municipio 1, Angela Perna - le associazioni e tutti coloro che hanno partecipato, in particolar modo anche Babbo Natale e l'uomo ragno (Tommaso Lorenzini) che ci hanno omaggiato con la loro presenza allietando ancor di più la bellissima mattinata. Il nostro impegno all'insegna dello sport continua e continuerà, infatti domani (domenica 11) secondo appuntamento con lo sport, porteremo 20 bambini, individuati in parrocchie dei nostri quartieri di periferia per far vivere un momento di far play con i bimbi di Napoli".