Mercatini, concerti ed eventi per i bambini: il Municipio II aspetta il Natale, appuntamento al parco Rossani (e non solo)

Concerti, spettacoli di burattini, cori gospel e mercatini, ma anche tombolate e appuntamenti sportivi: il Municipio II di Bari presenta il ricco programma di eventi in occasione di dicembre e delle Festività Natalizie.

Il cartellone è stato illustrato dal presidente del Municipio, Gianlucio Smaldone: "Gli eventi coinvolgeranno non solo il Parco Rossani - spiega - con appuntamenti adatti a giovani e famiglie con spettacoli, musica, eventi sportivi, concerti, animazione, tombolate e tantissime novità. Tale programmazione, di fatto, dimostra che, lavorando tutti assieme, si possono fare grandi cose con l’obiettivo di vivacizzare la Città e creare le basi di una vera aggregazione sociale. Con la programmazione, condivisa da tutto il Municipio 2, trasformeremo i quartieri Poggiofranco, Carassi, Mungivacca, San Pasquale, nel luogo dove cercare e acquistare pensieri e strenne, alimentando anche la ripresa economica. Saranno allestite, caratteristiche casette di legno, addobbate con ghirlande e luminarie e riempite di articoli artigianali, prodotti enogastronomici e le tipicità natalizie. Tutto all’insegna di un Natale che sappia far percepire l’energia necessaria per lasciarci alle spalle le tante difficoltà congiunturali come la pandemia, l’inflazione e i rincari energetici. Con questi appuntamenti siamo convinti che la Città e l’intero comparto trarranno significativi benefici”

Qui il programma deglie eventi nel Parco Rossani: 8/12 concerto tribute band di Zucchero, ore 20.30, a cura di “Baila”; 9/12, spettacolo di burattini, ore 11.00; 10/12, concerto della band “Mezzo Tono”, ore 20.30; 11/12, spettacolo di magia per i piccoli, ore 11.00; 16/12, concerto coro gospel a cura del gruppo Black & Blues, ore 20.30; 17/12, dj set, ore 18.30; 23/12, Giuliano Ciliberti da Renato Zero e Raffaella Carrà, ore 20.30; 25/12, concerto di Natale, parrocchia di San Pasquale, Orchestra del Teatro Petruzzelli, ore 20.30. Il 17/12, Teatro Don Guanella, ore 20.30, spettacolo “Tutti a Casa” di e con Fabrizio Coniglio; 22/12, spettacolo teatrale “Generazione X” di e con Antonello Loiacono, Teatro dell’Angiulli.