National Geographic premia la Puglia: "Migliore destinazione di viaggio nel mondo"

Il premio alla Puglia, secondo il National Geographic, è stato assegnato perché la regione "vanta il meglio dell’Italia meridionale: i ritmi di vita, le tradizioni, la bellezza dei luoghi". National Geographic consegna alla Puglia, per il secondo anno consecutivo, il 'Best Value Travel Destination In The World Prize', il riconoscimento dedicato alla terra "dove è possibile vivere esperienze uniche non solo grazie a paesaggi e monumenti, ma anche per autenticità e tipicità enogastronomiche". Lo comunica la Regione Puglia tramite i suoi canali social.

"Un riconoscimento straordinario che pone la Puglia in cima alla classifica mondiale - sottolinea l'ente regionale nei supi post - Ulteriori conferme giungono anche dalla prestigiosa guida Lonely Planet e dal New York Post che ha intitolato un recente articolo Italy’s Magical Puglia Region".