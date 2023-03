Due corone di fiori in mare: a Bari la cerimonia per ricordare i migranti vittime del naufragio di Cutro

Bari commemora i migranti che hanno perso la vita pochi giorni fa nel naufragio di Cutro, in Calabria. Donne, giovani uomini e bambini, oltre 70 persone morte nel tentativo di raggiungere l'Italia. Nel corso della cerimonia, organizzata questa mattina sul molo San Nicola dalla Cgil Bari, sono state lanciate in mare due corone di fiori: una per gli adulti e una per i bambini.

All'iniziativa, insieme alla segretaria provinciale del sindacato, Gigia Bucci, hanno partecipato tra gli altri il sindaco Antonio Decaro, una delegazione di migranti ospiti del Cara di Bari e rappresentanti dell'Anpi.

"'Perdonateci': è il messaggio delle mamme di Cutro. Ci uniamo a questo grido nella consapevolezza che sia necessario immaginare un Paese in cui i diritti sono di tutti o non sono di nessuno. In caso contrario si chiamano privilegi - si legge nel post pubblicato sulla pagina Fb della Cgil Bari insieme alle foto della cerimonia - Non permetteremo che si volga lo sguardo altrove. Il fascismo si nutre dell’indifferenza. Lo combatteremo sempre. Non permetteremo a nessuno di trasformare le vittime in colpevoli: riteniamo inaccettabili le dichiarazioni di un ministro che scarica le responsabilità sui più deboli. Le persone che arrivano sulle nostre spiagge fuggono da disperazione, povertà e torture. Da tutto ciò che nel nostro benessere è difficile immaginare. Riportiamo l’attenzione su ciò che possiamo fare tutti noi, lo Stato, l’Europa. È inaccettabile che qualcuno debba scegliere tra i rischi della guerra e quelli di un viaggio pericoloso alla ricerca della sperata salvezza".