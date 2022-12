Natale a Bari, ecco il piano Amtab per 'alleggerire' il traffico cittadino: "Potenziato il servizio di Park and Ride"

Potenziato il servizio di 'Park and Ride', a Bari, in occasione delle feste natalizie. L'Amtab ha predisposto, anche quest'anno, un programma speciale per incentivare il Trasporto Pubblico e decongestionare il traffico cittadino. È prevista la possibilità di sottoscrivere un abbonamento natalizio per il trasporto urbano al costo di 20 euro: il titolo di viaggio, che sarà valido dal 6 dicembre al 6 gennaio, è acquistabile esclusivamente in formato digitale attraverso l'app Muvt, utilizzando la Muvt Card oppure recandosi presso le rivendite cittadine.

Il bus del 'Park and Ride' saranno in servizio anche nei giorni festivi dell'8 e 26 dicembre, oltre al 6 gennaio. Linee attive anche durante le domeniche natalizie del 4, 11 e 18 dicembre, fino all'8 gennaio. Sono esclusi, invece, il 25 dicembre ed il primo gennaio.

Gli addetti alle aree di sosta, nelle giornate festive, svolgeranno il servizio nella fascia oraria dalle 8 alle 23.30. Le navette effettueranno le prime partenze dalle aree di sosta alle 8 e le ultime partenze alle ore 22.50 (navetta A), alle ore 22.40 (navetta B) e alle ore 23.40 (navetta C).

Il prossimo 6 dicembre in occasione della festività di San Nicola, la navetta A effettuerà la prima partenza dall’area di sosta Vittorio Veneto (lato terra) alle 4 di mattina. Amtab mette a disposizione dei cittadini il numero verde 800450444 per ulteriori informazioni e chiarimenti circa la partenza delle corse.