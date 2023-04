Negli Usa, ad Hoboken emozioni e luci accese per gli emigrati pugliesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"Un progetto ben riuscito" queste le parole dette da Gennaro Cappelluti, Presidente Onorario della Società Madonna dei Martiri di Hoboken, CLICCA QUI E LEGGI NEWS è la sintesi delle numerose interviste e testimonianze di americani, di emigrati e di curiosi che hanno preso parte alla serata evento dove sono state presentate le luminarie pugliesi, trasmessi video della Regione Puglia come destinazione turistica legata alle proprie radici. Guarda il video inserito sul canale YouTube ilovemolfetta, dell'Associazione Oll Muvi, che da sempre crea ponti e accorcia le distante tra USA e Puglia. CLICK HERE e collegati al Canale YouTube ilovemolfetta https://www.youtube.com/user/LoveMolfetta/videos Cartoline, sticker, roll up e t-shirt hanno addobbato con il tricolore italiano uno dei Club italo-americano più longevo presente ad Hoboken, nel New Jersey: "Brilliant Puglia" ha fatto emozionare e viaggiare con la mente in Puglia, l'attrazione delle feste patronali con le luminarie artistiche pugliesi sono un invito per gli americani di terza e quarta generazione nel riscoprire la terra delle proprie radici: #weareinpuglia. Il club italiano ad Hoboken, era tutto illuminato con le luci artistiche pugliesi delle feste patronali: rosoni, cornici, il famoso "pumo" l sua forma che richiama la Puglia, le scritte, il tricolore, è stato come immergersi nella nostra terra pugliese. Se ascoltiamo attentamente le testimonianze dei presenti si percepisce l'emozione e la voglia di viaggiare verso la Puglia. L'entusiasmo di scoprire le bellezze della Regione Puglia è sempre in crescita negli Stati Uniti, la scelta di un turismo di ritorno vede principalmente i residenti del New Jersey raggiungere il tacco d'Italia dove vi sono le proprie radici. L'Hoboken Italian Festival diventa, anno dopo anno, una grande vetrina per la divulgazione e promozione delle destinazioni turistiche in terra di Puglia, da una location per organizzare il grande giorno delle nozze alla scoperta della storia pugliese, dal visitare i monti dauni alle spiagge del salento, un'esperienza unica per i tanti americani che sognano di scoprire la Regione Puglia. Il progetto, dal titolo "Brilliant Puglia", la Puglia Geniale ha l’obiettivo di realizzare eventi ed attività volte alla promozione della Puglia nel Nord America, favorendo così l’aumento dell’attrattività della destinazione Puglia, davvero preziose sono le partnership di istituzioni italiane e americane, con il supporto di associazioni italo-americane e diversi imprenditori pugliesi. Il progetto rientra nel piano strategico del turismo “Puglia365" attività volte alla promozione della destinazione Puglia nel mondo, realizzate con le Associazioni dei "pugliesi nel mondo", riconosciute dalla legge regionale n. 23/2000, che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la tutela e la promozione dei beni culturali sia materiali che immateriali. E' un progetto innovativo che coniuga aspetti di promozione turistica della Regione e azioni che puntino su un "turismo di radici" o "Turismo di ritorno", per gli americani sarà invece un “turismo esperienziale” . Si vuole dare alle terze e quarte generazioni di emigranti la possibilità di conoscere la terra natia dei propri avi, la voglia di partire per visitare la nostra meravigliosa terra che ti conquista con i suoi profumi e i suoi colori: #WeAreInPuglia. “La bellezza colpisce l’occhio, ma il merito conquista il cuore.” La creazione delle luminarie artiste sono "Made in Puglia" realizzate dall'azienda Paulicelli, già presente negli USA per altre numerose collaborazioni. #brilliantpuglia #pugliageniale #weareinpuglia #pugliesinelmondo #newjersey #usa #associazioneollmuvi #ilovemolfetta #regionepuglia #turismodiritorno #turismodelleradici #italianinelmondo #weareinmolfetta #hobokenitalianfestival