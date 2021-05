Negozi aperti il 1 maggio, Decaro plaude ai lavoratori: "Teniamo duro, insieme"

"Storicamente il primo maggio si festeggia con una giornata di riposo. Oggi invece tante lavoratrici e lavoratori hanno voluto celebrare questa giornata onorando il lavoro con tante attività aperte". Si apre così il post del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha voluto così omaggiare coloro che hanno scelto di alzare le saracinesche anche nella giornata della Festa del Lavoro, come previsto dalla Regione Puglia per incentivare le vendite dopo il passaggio in zona arancione.

"Oggi si festeggia il lavoro ritrovato con la speranza che sia presto primo maggio anche per tutti quei lavoratori delle attività economiche ancora costrette alla chiusura dalle restrizioni - prosegue il primo cittadino - Teniamo duro, insieme. Grazie a tutti quei cittadini che stanno sostenendo i negozi aperti oggi e continuano a sostenere tutte le attività della città".