Parrucche in dono per le pazienti oncologiche in difficoltà economiche, l'iniziativa del negozio barese: "Un gesto per restituire un sorriso"

"Vendiamo parrucche da anni, e sappiamo bene quanto per un paziente oncologico, e per una donna in particolare, rivedersi con i capelli possa essere importante, regalare un attimo di gioia, restituire un po' di normalità. Sono sempre momenti molto emozionanti, anche per noi. Per questo, quando abbiamo partecipato al bando del Comune, abbiamo pensato proprio alla donazione di parrucche". Massimiliano Di Bari è un commerciante barese. Nei mesi scorsi, con la sua attività di famiglia, di cui è titolare insieme al fratello Daniele, è stato tra i vincitori del bando 'Un negozio non è solo un negozio'. La misura, lanciata dal Comune per sostenere il piccolo commercio cittadino, prevede che, a fronte di un finanziamento a fondo perduto da impiegare per la propria attività, gli imprenditori promuovano delle iniziative a beneficio della collettività. "Abbiamo utilizzato quei fondi per informatizzare la nostra azienda - racconta Massimiliano - Cosa che diversamente, forse, non saremmo riusciti a fare in tempi brevi. E nella nostra proposta, abbiamo voluto offrire un aiuto a chi attraversa un momento difficile".

Il progetto proposto dai titolari di Dibag, azienda specializzata in articoli di profumeria, forniture per parrucchieri e, appunto, vendita di parrucche, prevede la donazione di dodici parrucche di alta qualità (una al mese, per un anno) da destinare ad altrettante pazienti in chemioterapia (ma anche uomini o ragazzi) che si trovino in una condizione di difficoltà economica. "Oltre alla parrucca - spiega Di Bari - offriamo anche una consulenza personalizzata gratuita per la scelta della stessa. Ad occuparsene sono i nostri genitori, ex parrucchieri con una lunga esperienza alle spalle, che sono in grado di consigliare il taglio e il colore giusto, ma hanno anche la sensibilità per seguire nella maniera giusta persone che comunque stanno affrontando un momento particolare". Per beneficiare della donazione, è sufficiente che la persona venga segnalata al negozio da parte di una struttura ospedaliera, o da parte di un'associazione che si occupa di offrire assistenza a pazienti oncologico. Il progetto, avviato a luglio, ha portato finora alla donazione di due parrucche. "La cosa più bella - racconta Di Bari - è stata ricevere il 'grazie' sincero di queste persone, per un gesto inaspettato che magari è riuscito a donare un po' di felicità".

Come previsto dal progetto, sono ancora dieci le parrucche che potranno essere donate. Di qui l'appello rivolto a tutte le associazioni che, sul territorio barese, assistono i malati oncologici e le loro famiglie: "Le invitiamo a contattarci, a segnalarci se ci sono persone che potrebbero beneficiare di questa iniziativa. Noi siamo pronti".