Nel Barese il 64% dei 12-19enni vaccinato con la prima dose: Asl e scuole al lavoro per le somministrazioni agli studenti

Il punto della Asl Bari sulla campagna vaccinale, in questo momento mirata in particolar modo ai più giovani. Più di 95mila le dosi finora somministrate nella fascia d'età under 19

Sono complessivamente 95.294 le somministrazioni di vaccino anti Covid per i giovani tra i 12 e 19 anni effettuate in provincia di Bari dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi. Di queste 91.591 sono state curate dalla ASL di Bari in punti vaccino territoriali e ospedali insieme anche ai medici di Medicina generale. Un numero di somministrazioni che, spiegano dalla Asl Bari, ha consentito di arrivare attualmente ad una copertura significativa con prima dose della fascia di età fra i 12 e i 19 anni compresi gli studenti che si attesta al 64 per cento.

A partire da lunedì 23 agosto la campagna vaccinale proseguirà le somministrazioni dedicate agli studenti attraverso una ulteriore attività con le scuole che mira a recuperare eventuali studenti non ancora vaccinati in vista della ripresa delle attività didattiche a settembre. Oltre alle vaccinazioni già programmate e prenotate, il team scuole Covid del Dipartimento di prevenzione sta provvedendo a contattare gli istituiti che a loro volta informano le famiglie della possibilità di accedere negli hub a sportello per i giovani. Intanto la copertura totale della popolazione vaccinabile in provincia di Bari è arrivata a quota 84 per cento con prima dose, mentre il 70 per cento ha concluso l’intero ciclo vaccinale.

Intanto, sono 5.199.674 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.08 dal Report del Governo nazionale), il 93,9% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.538.879.