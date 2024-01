Nel New Jersey, ad Hoboken si promuove la Puglia e il turismo delle radici: #flytopuglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nel New Jersey, ad Hoboken, insieme con le Associazioni Pugliesi, molti imprenditori promuovono la nostra Regione Puglia. È fondamentale mantenere i contatti con la propria terra di origine riscoprendo il turismo delle radici, grazie al progetto denominato "Fly to Puglia ... to be home" e mirabilmente promosso dalla comunità dei pugliesi nel Nord America, l'Associazione Hoboken Italian Festival. Da sempre con diverse operazioni di marketing e comunicazione, vengono messe insieme le due terre, lontane nello spazio, ma non come sentimenti e valori: la Puglia e l'America. Importanti sono le partnership tra cui l'Associazione Oll Muvi, affermata con il brand " I Love Molfetta" nel mondo, capitanata dal sul instancabile presidente Roberto Pansini, "uomo ponte" tra USA e PUGLIA. Quindi è ben evidente che un ruolo davvero fondamentale lo giocano proprio le Associazioni dei Pugliesi nel mondo, ad Hoboken, nel New Jersey diversi emigrati hanno le più disparate attività, molti sono imprenditori affermati in USA. Oggi vi facciamo conoscere Vito originario di Toritto che crea addobbi natalizi veramente molto creativi ed originali perchè negli Stati Uniti l' atmosfera di Natale si sente davvero tanto, sono giganti anche le decorazioni destinate ad alberi di Natale o all'esterno delle case. Qui di seguito il link del video Più volte è stato costatato che il cibo è un forte legame, tra un buon breakfast, lunch o dinner, puoi apprezzare e gustare le pietanze italiane ad Hoboken presso Alessio's caffè. Ben posizionato in una zona di forte affluenza di giovani americani, è diventa anche un punto di ritrovo per chi dalla Puglia si è trasferito negli Stati Uniti. Il locale è sempre affollato, nei periodi di festa, lo è ancora di più, grazie ai rapporti costruiti negli anni abbiamo la possibilità di condividere del materiale informativo sulla Puglia come destinazione turistica. I tanti emigrati attraverso i loro racconti, sono i primi a promuovere la Regione Puglia, le loro storie sono belle da ascoltare e condividono ricordi ed emozioni con i propri connazionali, nella speranza di poter presto ritornare in Puglia e rivedere la terra natia. Salutiamo e ringraziamo Luca, apparso nel video, è un grande promotore della nostra Regione Puglia, tutti i pugliesi emigrati e non solo residenti ad Hoboken sono "grandi amici" di Luca. Come concludere questa news, sono tanti gli emigrati pugliesi nel New Jersey, acquistate un biglietto aereo, scegliete la Puglia come terra da visitare ne resterete abbagliati dalla sua naturale bellezza: "Fly to Puglia ...to be home", qui è sempre casa vostra. #hoboken #newjersey #turismodelleradici #hobokenitalianfestival #america #usa #flytopuglia #ilovemolfetta #takeyoutopuglia #tiportoinpuglia #brilliantpuglia