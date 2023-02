Forte vento su Bari, numerosi interventi per rami e insegne cadute. Primi fiocchi di neve in provincia

Il forte vento da nord sferza, da questa mattina, la città di Bari e numerosi comuni della provincia, provocando disagi e diversi interventi dei Vigili del Fuoco, in una giornata caratterizzata anche dal crollo delle temperature e da qualche fiocco di neve nelle zone interne del Barese.

Per quanto riguarda il capoluogo pugliese, diverse le squadre di vigili del fuoco impegnate in varie zone della città, dalle aree esterne alla Fiera al Libertà fino a Japigia, per segnalazioni di rami precipitati al suolo. In corso Mazzini un'insegna caduta ha danneggiato un veicolo in sosta.

Numerosi gli interventi anche in provincia, da Putignano a Corato. Disagi per il forte vento anche a Molfetta e Bitonto dove i rispettivi sindaci hanno emanato ordinanze di chiusura dei locali cimiteri.

Sul fronte del freddo, invece, si segnalano fiocchi di neve a Cassano Murge, Santeramo e Acquaviva delle Fonti nonché in altre aree della Murgia e della Valle d'Itria.