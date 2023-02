Ghiaccio e neve sulle strade del Barese: difficoltà per camion e auto tra Corato e Altamura

La neve e il ghiaccio caduti nelle prime ore della mattinata nel Barese hanno creato grossi problemi alla circolazione automobilistica sulle strade. Particolarmente complicata la situazione sulla Altamura-Corato dove auto e camion percorrono con difficoltà il tratto della Provinciale.

Una situazione che si ripercuote anche sul sistema produttivo, come sottolineato dalla Coldiretti Puglia: "Gli agricoltori con i trattori si stanno mobilitando come spalaneve per pulire le strade e con gli spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo, mentre le verdure in campo risultano bruciate dal gelo". "L'interruzione dei collegamenti - si legge ancota nella nota dell'associazione di categoria - rischia di lasciare gli animali senza acqua e cibo per le difficoltà di garantire l'approvvigionamento dei mangim, per non parlare dei danni provocati dal gelo alle condutture che portano l'acqua agli abbeveratoi. La discesa della colonnina di mercurio con il gelo rischia peraltro di bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti dopo che - ricorda la Coldiretti - il caldo anomalo di dicembre lungo tutta la Penisola ha favorito il risveglio anticipato delle varietà più precoci di noccioli, pesche, ciliegie, albicocche, agrumi e mandorle. A preoccupare - continua la Coldiretti regionale - è anche il balzo dei costi per il riscaldamento delle serre per la coltivazione di ortaggi e fiori proprio alla vigilia di San Valentino che risentono dell'impennata della bolletta".