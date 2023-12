Inaugurata una biblioteca nel Castello Caracciolo a Cellamare, Nicola Gratteri: "Lo studio è l'arma di difesa contro i 'tranelli' della mafia"

"I figli dei camorristi si mostrano sui social con macchine di lusso e tanti soldi, presentandosi come modelli vincenti. Purtroppo, se i ragazzi non sono strutturati e non hanno avuto una buona istruzione, è facile che possano cadere in questi tranelli. Ma c'è una regola che non cambia mai, ed è quella per cui chi si avvicina alla mafia pensando di diventare ricco e potente poi sarà il primo ad andare in carcere". Lo ha dichiarato il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, durante la presentazione, ieri sera a Cellamare, del suo ultimo libro 'Il Grifone' scritto con Andrea Nicasio.

Il magistrato ha partecipato ad un incontro nella cittadina in provincia di Bari, nell’ambito degli appuntamenti del Festival 'Il Libro Possibile', davanti agli studenti del liceo Cartesio. In seguito ha partecipato all’inaugurazione della biblioteca nel Castello Caracciolo.

Durante il suo intervento, Grattieri si è soffermato sul ruolo giocato dai social network nel proselitismo mafioso tra i giovani. "Pensare a queste scorciatoie per diventare ricchi - ha concluso - è una pia illusione, per questo consiglio ai giovani di studiare sempre. Lo studio è l'unica arma di difesa e di riscatto che esiste".