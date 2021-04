Nidi artificiali per salvaguardare il falco grillaio a Casamassima: installati sul monastero di Santa Chiara

Salvaguardia del falco grillaio a Casamassima: come annunciato dal sindaco, Giuseppe Nitti, sono stati posizionati sui tetti del Monastero di Santa Chiara i nidi artificiali che potranno ospitare gli esemplari, "una peculiarità naturalistica straordinaria per la nostra cittadina" ricorda. Una mossa per tutelare il falco grillaio durante i lavori di restauro dell'antica struttura: "Con la collaborazione di esperti nella conservazione della specie, degli uffici comunali e dei volontari animalisti abbiamo provveduto a installare i nidi, che consentiranno al grillaio di tornare a farci visita in primavera - conclude - I nostri occhi continueranno ad apprezzare il volo di questo bellissimo rapace sul cielo azzurro di Casamassima!".