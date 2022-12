"No al progetto del parco della Giustizia", visita guidata nell'area delle ex casermette: "Porterà cemento al posto del verde"

"No all'inganno del Parco della giustizia, chiediamo un parco vero". A lanciare il grido di protesta contro il progetto che prevede la realizzazione degli uffici giudiziari nell'area delle ex Casermette Capozzi-Milano è il coordinamento regionale 'Onda Verde Puglia Facciamo rete' guidato da Donato Cippone, che nella giornata di ieri, insieme al comitato 'Le Vedette della Lama', ha organizzato una visita guidata nell'area per mostrare ai cittadini "il patrimonio verde già esistente e tutto da potenziare" nell'area che incrocia anche l'alveo della Lama Fitta.

Un verde che, secondo quanto sostiene il coordinamento, rischia di essere fortemente ridimensionato dal progetto per Parco della Giustizia, per far posto a cemento e auto. "Lì - si legge in un comunicato dei promotori dell'iniziativa - è previsto l'abbattimento di 178 alberi ad alto fusto con folte chiome verdi e un’intera area di 140.000 mq di "verde di quartiere" e ancora mai valorizzata e aperta a servizio degli abitanti, verrà cancellata dal cemento per la costruzione degli uffici giudiziari e delle aree di servizio annesse". "Il quartiere Carrassi - aggiungono - è maglia nera in tema di verde pro capite, ben al di sotto degli standard minimi di legge, ma questo non sta fermando la mano che vuole distruggere un patrimonio naturale di verde già esistente e un diritto irrinunciabile per i cittadini, mai pienamente realizzato fino ad ora. Per non parlare delle migliaia di veicoli al giorno che intaseranno le vie del quartiere, intossicando gli abitanti, a causa dell’affluenza di personale dipendente e di avvocati da/verso il futuro polo della Giustizia. L'impatto ambientale sarà notevole anche in termini del consumo di suolo necessario per realizzare la nuova viabilità e per l’adeguamento di quella esistente".

A fare da guida ai partecipanti, il prof. Nino Greco, geologo dell’Archeoclub Bari, Nicola De Toma, "memoria storica delle lame in terra di Bari", e Luca e Marco Flace. Tra i partecipanti anche speleologi del gruppo CAI Vespertilio. L'iniziativa, come spiegato dagli organizzatori, è stata "finalizzata a rendere i cittadini consapevoli di quanto sono destinati a perdere in nome di una emergenza giudiziaria indiscutibile, ma che poteva essere risolta diversamente già da anni".