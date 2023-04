Nodo Ferroviario Nord di Bari, via libera della Regione: saranno eliminati i passaggi a livello di Palese e Santo Spirito

La Giunta regionale ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Progetto preliminare del Nodo ferroviario di Bari 'Bari Nord' (Variante Santo Spirito - Palese), proposto da Rete Ferroviaria Italiana Spa, condizionato al rispetto delle prescrizioni riportate nel parere tecnico.

Il progetto di Rfi della variante nord del nodo ferroviario di Bari per un importo complessivo di 633 milioni di euro, di cui 25 destinati alla fase di progettazione e 608 (finanziati ieri con fondi Fsc) per la realizzazione dell’opera. Il via libera è arrivato nel corso del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Secondo il cronoprogramma, l'opera dovrebbe essere terminata nel 2031.

L'intervento prevede la dismissione delle attuali stazioni di Palese e Santo Spirito (e dei corrispondenti passaggi a livello), con la realizzazione di due nuovi scali ferroviari.