Entrano nel vivo i lavori per il Nodo Ferroviario Sud: scattano i divieti in due zone di Japigia

Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del Nodo Ferroviario di Bari: il Comune ha infatti pubblicato due ordinanze che prevedono limitazioni al traffico e alla sosta in alcune aree di Japigia interessate dai cantieri per la realizzazione della variante di tracciato della linea ferroviaria Bari-Lecce nel tratto compreso tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare.

La prima dispone l’istituzione temporanea del divieto di transito e del divieto di sosta su un tratto di viale Magna Grecia per 365 giorni naturali e consecutivi.

Nel dettaglio il dispositivo prevede la chiusura, eccetto frontisti, di viale Magna Grecia nel tratto tra via Caldarola e via Padre Pio. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su viale Magna Grecia nel tratto tra via Caldarola e via Padre Pio.

L'ordinanza istituisce inoltre la riduzione della velocità in avvicinamento alla zona interessata dalle limitazioni individuate con limite massimo pari a trenta chilometri orari. L’area di cantiere interessata da questa ordinanza è quella compresa tra il ponte Padre Pio di via Omodeo, che costeggia via Padre Pio e arriva fino a intersecare la Lama Valenzano.

La seconda, invece, dispone l’istituzione temporanea del divieto di transito e del divieto di sosta su un tratto di strada Pezze del Sole e su un tratto di via Giorgio La Pira per 365 giorni naturali e consecutivi.

Nel dettaglio il dispositivo prevede la chiusura, eccetto frontisti, su strada Pezze del Sole nel tratto tra via Giovanni Amendola e via Giorgio La Pira e su via Giorgio La Pira nel tratto tra strada Pezze del Sole e via Guglielmo Appulo. Attivato anche un divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su strada Pezze del Sole nel tratto tra via Giovanni Amendola e via Giorgio La Pira e su via Giorgio La Pira nel tratto tra strada Pezze del Sole e via Guglielmo Appulo.

Istituita, inoltre la riduzione della velocità in avvicinamento alla zona interessata dalle limitazioni individuate con limite massimo pari a trenta chilometri orari. In questo caso, l'area del cantiere è su strada Pezze del Sole, via che collega i quartieri a sud-est di Bari (Mungivacca e San Pasquale “alta”) con il quartiere Japigia.

Per entrambi i cantieri l’impresa esecutrice dei lavori dovrà garantire in ogni condizione il transito dei mezzi della forza pubblica e di soccorso, installare la segnaletica stradale temporanea e di cantiere, apporre la segnaletica stradale nei luoghi interessati non meno di 48 ore prima dell’inizio dei lavori per informare i cittadini e realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere.