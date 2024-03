Al via i lavori per il Nodo Ferroviario Sud di Bari: cantieri per la stazione Executive e il sottopasso San Pasquale-Japigia

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione del 'collo d'oca' di binari per il nuovo Nodo Ferroviario Sud di Bari, il cantiere da circa 460 milioni di euro di Fs per la creazione di un nuovo tracciato per i treni che collegherà il centro di Bari e Torre a Mare liberando i quartieri Madonnella e la parte più vicina alla costa di Japigia, San Giorgio e Sant'Anna dai binari.

Stamane si è svolto un sopralluogo, sul cantiere della futura fermata Executive, da parte del sindaco Antonio Decaro, dell'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele, e dei tecnici di Comune e Ferrovie.



Tra i lavori avviati, anche quelli della realizzazione del sottopasso di via Diomede Fresa che collegherà la zona di viale Einaudi a quella di Japigia tramite via Cavalieri di Vittorio Veneto, opera fondamentale per sostituire il ponte di via Omodeo durante i lavori di rifacimento proprio per far passare il fascio di 4 binari della nuova linea ferroviaria: "Attorno alla stazione - ha detto Decaro - saranno realizzati parcheggi a servizio della zona Executive e di Japigia, recependo le richieste dei comitati". Il programma dei lavori prevece anche una nuova stazione accanto al Campus, un sottopasso su via Oberdan, nonchè altri lavori a San Giorgio e Sant'Anna.