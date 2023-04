La nuova piazza Moro a Bari con il progetto del 'Nodo Verde': "Via i capolinea dei bus, più sicurezza e zone alberate"

Non solo una nuova fermata 'ponte' con servizi, un grande parco, piste ciclabili e spazi per il tempo libero, ma anche la riqualificazione di un'area cruciale della città di Bari teatro di degrado, parcheggiatori abusivi e aggressioni: il grande progetto del 'Nodo Verde', il sistema di opere da complessivi 145 milioni di euro destinato a cambiare la vivibilità della zona compresa tra la Stazione Centrale e una parte dell'Estramurale Capruzzi, riguarderà anche piazza Moro da sempre uno dei biglietti da visita principali di Bari, sempre più frequentata dai tanti turisti stranieri e italiani che scelgono di scoprire la città e la Puglia.

Ripensare piazza Moro migliorandone sicurezza e decoro

Il progetto rappresenta l'occasione per ripensare la piazza, migliorandone il decoro e la sicurezza, arricchendola di spazi pedonali e aree verdi ma allo stesso tempo preservandone il ruolo di fulcro della viabilità cittadina e di snodo fondamentale per il trasporto urbano. I tecnici comunali stanno lavorando, in queste settimane, al completamento del progetto preliminare. Una fase che dovrebbe concludersi entro metà maggio, dopo la quale saranno resi pubblici render più accurati rispetto alle opere complessive che, per il Nodo Verde, includono una nuova stazione 'ponte' (da 45 milioni di euro con fondi Pnrr a disposizione di Ferrovie), a cavallo tra la piazza e l'Estramurale, nonchè una grande struttura sopraelevata (dal costo di 100 milioni finanziato sempre con il Pnrr ma attraverso risorse ottenute dal Comune) dotata di alberi, zone adibite a prato, camminamenti pedonali, ciclabili e luoghi dove svolgere attività fisica.

La nuova piazza Moro, spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, "vedrà più superfici pedonali. Sarà salvaguardato il patrimonio arboreo attuale, aggiungendo ulteriori spazi verdi. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, non ci saranno più le aree di capolinea come quelle attuali per i mezzi Amtab che saranno, invece, spostate su via Capruzzi verso via Giulio Petroni e via Devitofrancesco. Piazza Moro vedrà il transito del servizio di linee del nuovo Brt, il sistema di bus con corsie dedicate per spostamenti più rapidi e diretti rispetto agli attuali, ma anche quelle delle normali tratte degli autobus ordinari". Resteranno numericamente, seppur ridisegnati e probabilmente ricollocati, anche i parcheggi attuali, comprese le zone 'kiss & ride' per la sosta rapida a pochi metri dalla stazione. L'intervento sarà completato con videosorveglianza e un nuovo sistema d'illuminazione. Per i cantieri l'anno buono potrebbe essere il 2024, tenendo conto delle scadenze del Pnrr fissate per il 2026. Piazza Moro e il resto del 'Nodo Verde' rappresentano, rimarca Galasso, "un progetto che avrà l'ambizione di collegare quartieri da sempre separati dalla ferrovia attraverso una ricucitura urbanistica".