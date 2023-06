A Noicattaro una biblioteca per ricordare Oriel, travolto e ucciso da un'auto a otto anni

Oriel aveva otto anni, e la biblioteca "era uno dei suoi luoghi preferiti". Così la sua scuola, la 'De Gasperi' di Noicattaro, ha deciso di intitolare quel luogo proprio a lui, scomparso in un tragico incidente stradale il giorno di Natale, mentre si trovava a Foggia con la sua famiglia, per far visita ad alcuni parenti.

E così, sugli scaffali della biblioteca, accanto ai libri, sono state posizionate delle cornici con foto che ritraggono Oriela a scuola. "Il piccolo Oriel amava leggere - lo ricorda sui social il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, intervenuto all'iniziativa - e la biblioteca della sua scuola, la De Gasperi, era uno dei suoi luoghi preferiti. Per questo, i compagni di classe, le insegnanti e la dirigente scolastica hanno scelto di intitolare a lui questo luogo così importante. Questa mattina abbiamo ricordato Oriel attraverso le parole e i disegni dei suoi amici, proprio in quella biblioteca che da oggi porterà il suo nome".