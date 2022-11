Minicar a noleggio in fiamme dopo l'incidente: recuperata davanti al San Nicola

A pochi giorni dall'avvio del servizio di noleggio proposto dal Comune è stata distrutta la prima delle 20 minicar elettriche in circolazione nella città di Bari. L'episodio si è verificato nelle vicinanze dello stadio San Nicola dove la vettura è stata rinvenuta, ribaltata e bruciata, da alcuni agenti della Polizia Locale, nonchè dal personale del servizio recupero mezzi Aci contattato dalla Pikyrent, la società che si occupa del noleggio, vincitrice del bando avviato da Palazzo di Città.

"Abbiamo già fatto le prime verifiche - spiega Pikyrent in una nota - e la minicar risulta noleggiata da una persona maggiorenne, regolarmente registrata al servizio e in possesso di patente in corso di validità.Per ulteriori verifiche sulla dinamica dell'accaduto stiamo recuperando e analizzando tutte le informazioni raccolte dall'Iot e dal Gps che metteremo presto a disposizione delle autorità e del Comune di Bari". Saranno dunque visionati i tabulati del percorso e le telecamere di videosorveglianza della zona. Una delle ipotesi incorso riguarderebbe alcuni minorenni che avrebbero utilizzato in modo improprio il mezzo, in piena notte, per poi lasciarlo distrutto nelle vicinanze del San Nicola.