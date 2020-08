Gianni Romito torna consigliere alle politiche di prevenzione del disagio sociale: la cerimonia in Comune

La città di Bari ha un nuovo consigliere alle Politiche di prevenzione del disagio sociale. Si tratta di Gianni Romito, presidente di due associazioni attive sul territorio a supporto dei disabili, HBari2003 e Apate (Associazione Pugliese persone para tetraplegiche). A formalizzare la delega è stato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che l'ha riproposta dopo che lo stesso Romito aveva deciso di rimettere la carica. Una decisione, come spiegato in una nota dall'associazione HBari2003, "presa come forte segnale di richiesta di una maggior attenzione e sensibilità verso questi aspetti di fondamentale importanza che determinano la qualità di vita di tante persone e famiglie che vivono la situazione di disagio sociale - spiegano -Con il nuovo accordo e impegno firmato oggi, segno di grande stima reciproca, si riconosce un grande merito da entrambe le parti di volontà di collaborare per il bene comune , perché solo lavorando in sinergia si possano raggiungere risultati ben più concreti ed efficaci".

