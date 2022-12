Nominati Cavalieri al Merito della Repubblica italiana tre molfettesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A Bari, in Prefettura, nella sala degli specchi, la città di Molfetta è protagonista per la cerimonia di consegna dell'onorificenza di Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, concessa, con Decreto del Presidente della Repubblica, a quanti si sono particolarmente distinti verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche ma anche nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonchè per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Ben tre i molfettesi hanno ricevuto la nomina di Cavalieri. Si tratta di Roberto Pansini, che ha ottenuto l'onorificenza per l'attività che, negli anni, ha svolto e continua a svolgere per la promozione del territorio pugliese nel mondo e per il lavoro di ricucitura in particolare con le comunità emigrate dei molfettesi all'estero residenti nel nord America; Pasquale Brattoli, affermato imprenditore; l'avvocato Nico Bufi, da anni impegnato nella promozione della Memoria e dei valori fondanti della Costituzione. A rappresentare Molfetta, delegata dal Sindaco, l'assessore Caterina Roselli: "è stato emozionante assistere, come rappresentante della Città, alla consegna delle onorificenze a tre uomini che, in settori diversi e per motivi diversi, si sono distinti facendo onore a Molfetta", il commento dell'assessore. La cerimonia è stata presenziata dal Prefetto di Bari, Sua Eccellenza Antonella Bellomo. Roberto Pansini si è detto "molto lusingato" dell'onorificenza ricevuta, "sarà un ulteriore stimolo per continuare ad impegnarsi nei confronti delle grandi comunità emigrate e per contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della città di Molfetta e della Regione Puglia per una maggiore crescita del proprio territorio in ambito turistico".