Un filo diretto per ottenere informazioni sui parenti al Pronto Soccorso: il Policlinico attiva la linea telefonica dedicata

Il servizio, attivo anche nelle ore notturne, si aggiunge al tradizionale numero che mette in collegamento con l'area di emergenza urgenza. Sarà il personale medico a richiamare dopo aver ricevuto la richiesta

Una linea telefonica diretta per avere infomazioni su un proprio caro che è in cura al Policlinico. L'ospedale barese ha introdotto da questa mattina il numero 080.559 44 68, dedicato ai parenti degli utenti che accedono al pronto soccorso, con un operatore dedicato che prende in carico le richieste sulle condizioni dei pazienti e fornendo le prime informazioni essenziali. Un servizio che è attivo anche negli orari notturni.

La linea telefonica si aggiunge al tradizionale numero 080.559 12 39, che invece mette in collegamento con l'area di emergenza urgenza. Una volta ricevute le richeiste, sarà sempre il personale medico a richiamare la famiglia per fornire l’aggiornamento puntuale sul quadro clinico del paziente e sul suo eventuale trasferimento in altro reparto.