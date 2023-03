L'ex scuola Del Prete nuova sede del Municipio II, lavori senza sosta: "Obiettivo trasferimento entro l'estate"

Entro l'estate il Municipio II di Bari potrebbe traslocare nella 'nuova' sede dell'ex scuola Carlo Del Prete, storico edificio di corso Benedetto Croce, nel cuore del quartiere Carrassi. Procedono, infatti, i lavori e l'iter burocratico per la riqualificazione del plesso che, fino al 2021 ha ospitato i bambini della scuola primaria, spostati (non senza le proteste dei cittadini) nell'edificio della 'De Amicis' di via Re David.

Per il Municipio saranno disponibili il primo e il secondo piano della struttura, dove già ha sede la locale anagrafe. Accoglieranno uffici, sale per l'attività politica dell'ente, spazi per Ufficio Relazioni col Pubblico e assistenti sociali. In sostanza ci si sposterà definitivamente dall'attuale sede di stradella del Caffè a Poggiofranco: "Nel primo livello - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - sono stati eseguiti lavori leggeri, tra cui le modifiche agli impianti di illuminazione e di quelli della rete per le postazioni, nonché la divisione in cartongesso di alcuni ambienti. Per quanto riguarda il secondo piano, invece, manderemo nei prossimi giorni il progetto alla Soprintendenza per l'approvazione. Bisognerà infatti realizzare una cabina di trasformazione per la media tensione e serve uno spazio nel manufatto. Gli interventi sono stati eseguiti utilizzando i fondi del 2022 per la manutenzione degli uffici scolastici".

Il presidente del Municipio II, Gianlucio Smaldone, auspica un quanto più rapido trasferimento nella nuova sede: "Riteniamo - afferma - che sia una soluzione ottimale per l'intero territorio poiché andremo a unificare tutti i servizi e potremo potenziarli. L'Urp, ad esempio, potrà diventare più grande e sarà possibile anche migliorare gli orari di apertura. Di fatto non si poteva più attendere. La sede attuale di Poggiofranco è poco raggiungibile dai cittadini. Nel caso della Del Prete molti potranno recarsi anche a piedi o utilizzando mezzi e, nel caso, anche i parcheggi del Park&Ride. Nell'attuale sede di stradella del Caffè, potranno avere posto altri uffici comunali attualmente sparsi un po' ovunque, andando a risparmiare migliaia di euro in fitti".